Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.02.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:09

505. Bölümde Hüsnü, kaçırılan kızını bulabilecek mi?

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi , izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Her bölümünde ayrı heyecanlar yaşatan Arka Sokaklar’da bu hafta neler olacak? Hüsnü kaçırılan kızı Zeliha için gözyaşı döküyor, peki yerini bulabilecek mi?

Arka Sokaklar 505. Bölümde Hüsnü, kaçırılan kızını bulabilecek mi?

505. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Derman'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Bu kez ekip gerçekten kurtulabildi mi? İşte ünden detaylar…

ARKA SOKAKLAR 505. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeliha, kocası Fedai tarafından defalarca bıçaklanan Serpil'in haberini yapmaktadır. Fedai, hastaneden çıktıktan sonra da kadının peşini bırakmaz. Serpil'i arayarak tehditler savurur. Serpil'in akrabası ile ilişkisi olduğunu iddia edip, şüphelendiği kişiyi de öldürür. Fedai'nin Serpil'in akrabasını öldürdüğü delillerle kanıtlanır. Hakkında yakalama kararı çıkar ancak Fedai polis kılığındaki adamını göndererek, Serpil'i kaçırır. Zeliha da Serpil için haber ve röportajlar yapmıştır. Fedai Zeliha'yı da, kız kardeşi İkbal'e kaçırtır. Göl kenarında Zeliha'nın etrafa saçılmış eşyaları bulunur. Hüsnü kızının öldüğünü düşünüp sinir krizi geçirmektedir.

Derman terörist evlerinden birine sığınmıştır ve yeni planlar yapmaya hazırlanır. Derman adamlarıyla birlikte polis çevirmesine yakalanır. Önce çatışmayı dener ancak kurtulamayacağını anlayınca kendisiyle birlikte arabayı da patlatır. Derman'dan kurtuldukları için herkes derin bir oh çekebilecek midir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriArka Sokaklar 505. Bölümde Hüsnü, kaçırılan kızını bulabilecek mi?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar