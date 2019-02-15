Arka Sokaklar 505. Bölümde Hüsnü, kaçırılan kızını bulabilecek mi?

Arka Sokaklar 505. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Derman'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Bu kez ekip gerçekten kurtulabildi mi? İşte Arka Sokaklar yeni bölümünden detaylar…



ARKA SOKAKLAR 505. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Zeliha, kocası Fedai tarafından defalarca bıçaklanan Serpil'in haberini yapmaktadır. Fedai, hastaneden çıktıktan sonra da kadının peşini bırakmaz. Serpil'i arayarak tehditler savurur. Serpil'in akrabası ile ilişkisi olduğunu iddia edip, şüphelendiği kişiyi de öldürür. Fedai'nin Serpil'in akrabasını öldürdüğü delillerle kanıtlanır. Hakkında yakalama kararı çıkar ancak Fedai polis kılığındaki adamını göndererek, Serpil'i kaçırır. Zeliha da Serpil için haber ve röportajlar yapmıştır. Fedai Zeliha'yı da, kız kardeşi İkbal'e kaçırtır. Göl kenarında Zeliha'nın etrafa saçılmış eşyaları bulunur. Hüsnü kızının öldüğünü düşünüp sinir krizi geçirmektedir.



Derman terörist evlerinden birine sığınmıştır ve yeni planlar yapmaya hazırlanır. Derman adamlarıyla birlikte polis çevirmesine yakalanır. Önce çatışmayı dener ancak kurtulamayacağını anlayınca kendisiyle birlikte arabayı da patlatır. Derman'dan kurtuldukları için herkes derin bir oh çekebilecek midir?