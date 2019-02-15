Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr., tüm nörolojik hastalıkların tahıl tüketiminden kaynaklandığını keşfetti. Araştırmalarıyla ses getiren, bilimsel araştırmaları sil baştan yeniden yazdıran Perlmutter güçlü bir hafıza için ekmekle vedalaşmamız gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir hayat için sağlıklı