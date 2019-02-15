ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tüm nörolojik hastalıkların tahıl tüketiminden kaynaklandığını keşfetti. Araştırmalarıyla ses getiren, bilimsel araştırmaları sil baştan yeniden yazdıran Perlmutter güçlü bir hafıza için ekmekle vedalaşmamız gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir hayat için sağlıklı hayvansal yağlar ve bol protein tüketilmesini önerdi.
- Yaşam
- 15.02.2019
- Gazete
Beyin tereyağı sever! Tereyağı hafızayı destekleyerek beyin hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor
Suçlu ilan edilen kolesterol, aslında beynimizi güçlendiriyor! Hafızayı destekleyerek Alzheimer’ı önlüyor. Epilepsi ve depresyonla mücadele ediyor. Dr. David Perlmutter, “Korkmayın tereyağı yiyin” diyor.
ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tüm nörolojik hastalıkların tahıl tüketiminden kaynaklandığını keşfetti. Araştırmalarıyla ses getiren, bilimsel araştırmaları sil baştan yeniden yazdıran Perlmutter güçlü bir hafıza için ekmekle vedalaşmamız gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir hayat için sağlıklı hayvansal yağlar ve bol protein tüketilmesini önerdi.
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