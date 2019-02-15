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Beyin tereyağı sever! Tereyağı hafızayı destekleyerek na yakalanma riskini azaltıyor

Suçlu ilan edilen kolesterol, aslında beynimizi güçlendiriyor! Hafızayı destekleyerek ’ı önlüyor. Epilepsi ve depresyonla mücadele ediyor. Dr. , “Korkmayın tereyağı yiyin” diyor.



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tüm nörolojik hastalıkların tahıl tüketiminden kaynaklandığını keşfetti. Araştırmalarıyla ses getiren, bilimsel araştırmaları sil baştan yeniden yazdıran Perlmutter güçlü bir hafıza için ekmekle vedalaşmamız gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir hayat için sağlıklı hayvansal yağlar ve bol protein tüketilmesini önerdi.

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