Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Avlu'nun yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen Avlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

AVLU 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 31. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizide heyecan arttı. Son bölümde Pelin'in davasında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Deniz, onu konuşmaya ikna etmeye çalışırken Kudret'in Pelin'i susturmak için hangi yola başvuracağı merak ediliyor. Avlu dizisinin 31. bölüm ön izlemesi yayınlandı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra, sonunda Yiğit'in elinden kurtuldum derken kendini başka bir belanın ortasında bulur. Bu esnada Özge'nin bebeği de ortadan kaybolmuştur. Deniz, Kudret'e kaptırdığı kozu geri kazanır. Şimdi avluda kartlar yeniden dağıtılacaktır. Pelin'in davasında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Deniz, onu konuşmaya ikna etmeye çalışırken Kudret, Pelin'i susturmak için hangi yola başvuracak?

AVLU 31. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ