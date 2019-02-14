Umut Işığım filmi sinemanın ardından televizyonda da izleyicilerle buluştu. 2012 yapımı olan Umut Işığım, Türkiye'deki izleyiciler tarafından da beğenildi. İzleyiciler şimdi Umut Işığım filmi oyuncuları kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. Umut Işığım konusu ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

UMUT IŞIĞIM FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Bradley Cooper, Jennifer Lawrence ve Robert De Niro gibi isimler yer alıyor. David O. Russell ve Matthew Quick tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise yine aynı şekilde David O. Russell'in yaptığı Umut Işığım romantik komedi ve dram türüyle öne çıkıyor.

UMUT IŞIĞIM FİLMİ KONUSU

Pat Solotano (Bradley Cooper) her zaman bardağın dolu tarafına bakan, "Her şeyde bir hayır vardır," sözüne inanan bir adamdır. Karısı kendisini başka bir adam için terk ettikten sonra akıl hastanesinde kalan Pat, karısını geri kazanmaya ve hayatını yeniden düzene sokmaya kararlıdır. Moralinin bozulmasına asla izin vermemeye çalışan Pat anne babasının yanına taşınır ve kendisini karısının istediği türden bir adam olmaya çalışmaya adar. Ancak bu zor bir mücadeledir. Taa ki hayatı istediği gibi gitmeyen güzel bir genç kadın olan Tiffany (Jennifer Lawrence) ile tanışana kadar.