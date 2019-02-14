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  • 14.02.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 10:21

canlı yayınında öğretmen ile ilgili dehşete düşüren görüntüler! 14 Şubat

canlı yayınına çıkan Sarıkülçe ailesi, kızları Tuğba'yı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 28 yaşındaki , 2 gün önce evden işe gitmek için çıktığı sırada siyah bir araca bindirilip kaçırıldı. Kızlarından haber alamayan aile soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda aldı. 'in dehşet veren kaçırılma anı için yin...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında aranan öğretmen hakkında flaş gelişme! Sarıkülçe ailesi çocuklarının kaçırıldığını düşünerek Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ailenin iddialarına göre Tuğba Hanım'ı eski erkek arkadaşı Muhammed kaçırmıştı. Müge Anlı'nın 'Böyle sevgi olmaz' sözü üzerine Muhammed'in ailesi Müge Anlı'yı arayıp oğullarının Tuğba Sarıkülçe'yi bırakacağını bildirdi. Peki hakkında son durum nedir? canlı yayınında Tuğba Sarıkülçe'nin başına gelenlerin görüntüsünü merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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