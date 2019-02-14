ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında aranan öğretmen Tuğba Sarıkülçe hakkında flaş gelişme! Sarıkülçe ailesi çocuklarının kaçırıldığını düşünerek Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ailenin iddialarına göre Tuğba Hanım'ı eski erkek arkadaşı Muhammed kaçırmıştı. Müge Anlı'nın 'Böyle sevgi olmaz' sözü üzerine Muhammed'in ailesi Müge Anlı'yı arayıp oğullarının Tuğba Sarıkülçe'yi bırakacağını bildirdi. Peki Tuğba Öğretmen hakkında son durum nedir? 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında Tuğba Sarıkülçe'nin başına gelenlerin görüntüsünü merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...