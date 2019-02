Hadi canlı bilgi yarışmasının Magazin bölümü bugün 11.30'da gerçekleştirilecek. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hadi magazin Özge Ulusoy'un sunumuyla 11:30'da! At binmeyi seven var mı aranızda hadiciler? İpucumuz binicilik sevdası olan bir oyuncumuzdan geliyor. Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?" debildi. İşte 14 Şubat Hadi Magazin ipucu sorusu ve yanıtı..

HADİ İPUCU SORUSU (14 ŞUBAT 11.30)

Soru: Birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir?

Cevap: CEMAL HÜNAL

Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.

Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır.

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.