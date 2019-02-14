Müge Anlı son bölümde Gazi Akbıyık hakkında korkunç itiraf: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

Müge Anlı son bölümde 18 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı. Afyon'da yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık'ın damadını vurdurtmak için parayla adam tuttuğu ve sonra ortadan kaybolduğu söylenirken, Gazi'nin eski eşi Kıymet Albayrak'tan korkunç iddialar geldi. 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan bu gelişmeyle, stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyici buz kesti. İşte Afyon'da yaşayan ve 26 gündür haber alınamayan Abdullah Gazi Akbıyık hakkında tüyler ürperten korkunç iddia...

14.02.2019 14:29 - Son Güncelleme: 14.02.2019 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





