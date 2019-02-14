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Müge Anlı son bölümde Gazi Akbıyık hakkında korkunç itiraf: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

Müge Anlı son bölümde 18 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddialar ortaya atıldı. Afyon'da yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Akbıyık'ın damadını vurdurtmak için parayla adam tuttuğu ve sonra ortadan kaybolduğu söylenirken, Gazi'nin eski eşi Kıymet Albayrak'tan korkunç iddialar geldi. 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşanan bu gelişmeyle, stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyici buz kesti. İşte Afyon'da yaşayan ve 26 gündür haber alınamayan Abdullah Gazi Akbıyık hakkında tüyler ürperten korkunç iddia...

14.02.2019 14:29 - Son Güncelleme: 14.02.2019 14:29
Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında 18 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eski eşi Kıymet Albayrak'tan şok eden iddialar geldi.

MÜGE ANLI'DA YAYIN SONRASI GELEN İTİRAF - TIKLA

Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

Afyon'da yaşayan ve damadını vurdurtacağını söyleyen Gazi Akbıyık'ın ortadan esrarengiz bir şekile kaybolmasının ardındaki sır neydi?

Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

Abdullah Gazi Akbıyık hakkında eski eşi Kıymet Albayrak'tan çarpıcı açıklamalar geldi...

Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

Gazi Akbıyık hakkında boşandığı eşi Kıymet Albayrak çarpıcı iddialarda bulundu. Kıymet Albayrak hep şiddetin olduğunu dile getirdi. Korktuğundan dolayı gidemediğini dile getirdi.

Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

Müge Anlı, Kıymet Albayrak'a boşandıktan sonra Gazi Akbıyık'ı neden terk etmediğini sorması üzerine Albayrak, "Gidip geldiğim için bir daha cesaretim olmadı." diye konuştu.

Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat

"YASEMİN'E YAPTIĞIMIN AYNISINI YAPARIM!"

Albayrak sözlerinin devamında ise, Gazi Akbıyık'ın kendisine şu sözleri söylediğini aktardı; "Bir daha evden gidersen Yasemin'e yaptığımın aynısını sana yaparım dedi. Yasemen'i çırılçıplak dövüp boğazını iple bağlamıştı."

Müge Anlı son bölümde Abdullah Gazi Akbıyık hakkında korkunç iddia: Boğazına ip bağlayıp çırılçıplak... 14 Şubat
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