15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
Ayrıntılar gelecek...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
Ayrıntılar gelecek...
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