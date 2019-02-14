Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.02.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 10:39

Son dakika: 'nde şüpheli paket alarmı

Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.

Ayrıntılar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar