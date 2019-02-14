Aşk sınır tanıdı

Eşinin oturma izni parasını ödeyemeyen adamın yuvası yıkıldı. Şimdilerde hastane bahçesinde yatıp kalkıyor. Sakarya'da lokanta sahibi olan İhsan Ekşi (49), 2013 yılında Azeri Gönül Teymirova (43) ile evlendi. Çiftin, Derya ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ekşi, mali sıkıntılar yaşayınca, lokantasını kapatıp, Bolu'da bir lokantada aşçı olarak çalışmaya başladı. Eşine oturum izni alabilmek için her yıl ödemesi gereken 700 TL'yi de ödeyemedi. İkili, kadının annesinin rahatsızlanması üzerine Nahcivan'a gitti. Teymirova, hakkında verilen deport (sınır dışı) kararı nedeniyle Türkiye'ye alınmadı.
Ekşi, kızını eşiyle bırakıp dönmek zorunda kaldı. Nahcivan'a sınır komşusu olan Iğdır'da bir otele yerleşen Ekşi, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı: "Eşimi sınırda yakaladılar. Yaklaşık 4 bin lira para yatırırsam eşimi ve çocuğumu getirebileceğim. Hastanede yatıp, kalkıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum."
Ekşi, kızını eşiyle bırakıp dönmek zorunda kaldı. Nahcivan'a sınır komşusu olan Iğdır'da bir otele yerleşen Ekşi, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı: "Eşimi sınırda yakaladılar. Yaklaşık 4 bin lira para yatırırsam eşimi ve çocuğumu getirebileceğim. Hastanede yatıp, kalkıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum."
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