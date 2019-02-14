Aşk sınır tanıdı

oturma izni parasını ödeyemeyen adamın yuvası yıkıldı. Şimdilerde hastane bahçesinde yatıp kalkıyor. Sakarya'da lokanta sahibi olan(49), 2013 yılında Azeri(43) ile evlendi. Çiftin, Derya ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ekşi, mali sıkıntılar yaşayınca, lokantasını kapatıp, Bolu'da bir lokantada aşçı olarak çalışmaya başladı. Eşine oturum izni alabilmek için her yıl ödemesi gereken'yi de ödeyemedi. İkili, kadının annesinin rahatsızlanması üzerine Nahcivan'a gitti. Teymirova, hakkında verilen deportkararı nedeniyle Türkiye'ye alınmadı.Ekşi, kızını eşiyle bırakıp dönmek zorunda kaldı. Nahcivan'a sınır komşusu olan Iğdır'da bir otele yerleşen, yaşadıklarını gözyaşları içinde şöyle anlattı: "Eşimi sınırda yakaladılar. Yaklaşık 4 bin lira para yatırırsam eşimi ve çocuğumu getirebileceğim.."