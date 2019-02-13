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  • 14.02.2019 01:51
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 02:01

Ve etkisini gösterdi! İstanbul'un yanı başında...

'ın Malkara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı, gece etkisini artırarak devam etti. Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

Ve etkisini gösterdi! İstanbul'un yanı başında...

'den gelen uyarıların ardından Malkara genelinde beklenen kar yağışı gece etkisini gösterdi. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan yetkililer, kuvvetli fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ 3 İL İÇİN DE UYARMIŞTI
Bolu, ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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