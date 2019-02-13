TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in düşmanlarına karşı harekete geçtiği görülüyor. Diriliş Ertuğrul 20 Şubat 2019 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul dizisine dair merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. BÖLÜM FRAGMANINDA ERTUĞRUL HAREKETE GEÇİYOR

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Ertuğrul düşmanlarını dize getirmek için harekete geçiyor. Fragman Ertuğrul'un Alıncak'a kılıç çekip zor durumda bıraktığı görülüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul, Alıncak'a istediğinin onda olmadığını ama istediğine de onu ancak kendisinin gösterebileceğini söylüyor. O yolu açacak anahtarın da oğlu Osman olduğunu söylüyor. Beybolat pusatlar olmadan kozların paylaşılmasını öneriyor. Alınca geri adım atmıyor. Ertuğrul'un ise şartı şart. Ertuğrul, Beybolat'a da uç beyliğinin kılıç hakkı ile olacağını söylüyor. Alıncak Ertuğrul'u yabana atmayacağını söylüyor. Bir de 'bize tabi olursan canını bağışlarım' diyor. Ertuğrul tek lafı ile Alıncak'ı yüzünü düşürüyor.

ERTUĞRUL DRAGOS'A İLK GÖREVİNİ VERDİ

Dragos, Ertuğrul'dan ilk görevini alıyor. Ertuğrul'un Dragos'la yapılacak olan irtibatı onun sağlamasını istiyor. Ayrıca topladığı bütün malumatları getirmesi emrediliyor. Zangoç teklifi heyecanla kabul ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. BÖLÜM FRAGMANI