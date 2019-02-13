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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 21:01

Son dakika: 'den çok kritik uyarı |

Son dakika... nu merak eden vatandaşlara beklenen haberi verdi. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre Orta ve Doğu açıkları ile kıyılarında, kuvvetli fırtına bekleniyor. Peki İstanbul ve 'da yağış var mı? 14 Şubat hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Meteoroloji'den çok kritik uyarı

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu açıkları ile kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU:

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