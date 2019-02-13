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  • 13.02.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 11:02

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Lider masanın yeni üyelerini açıkladı! 124. son bölüm full izle

dün akşam Atv ekranlarında izleyicisine heyecan dolu anlar yaşattı. Salı günlerinin efsane dizisi son bölümde gözünü karartan İlyas, ne pahasına olursa olsun Behzat'ı öldürmek için planlarına devam etmektedir. ise Çakırbeyli ailesine düşman olmak istemediği için ayağına gelen fırsatı hiç vakit kaybetmeden kabul eder. İlyas'ın hapisten çıkmasına karşılık masanın lideri olan ise masayı toplar ve "Bu masada oturan kimse birbirini öldüremez." kuralıyla masanın yeni üyelerini açıkladı. Haberimizin detayından EDHO 124. son bölümü full izleyebilirsiniz...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm dün akşam Atv ekranlarında yayınlandı. Çakırbeyliler ve Façalılar'ın düşmanlığı büyük bir hızla devam ederken Ünal Kaplan'ın araya girmesiyle İlyas ve Behzat hapishaneden tahliye edildi. Ancak EDHO son bölümde masada yaşanan bir gelişme tüm masa üyelerinin canını sıktı. Merak edenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümü full izleyebilirler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

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