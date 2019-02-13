Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise 20.30'da yapılan Hadi'nin bugün öğlen vaktinde yapılacak yarışması için ipucu sorusu belli oldu. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Matematikle zamanın buluştuğu noktadan geliyor bugünkü ipucumuz.🧮 Saat tam 6 iken akreple yelkovan arasında kaç derecelik bir açı vardır biliyor muyuz?" denildi. İşte 13 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (13 ŞUBAT 2019)

Soru: Saat tam 6 iken akreple yelkovan arasında kaç derecelik bir açı vardır?

Cevap: 180 DERECE

Akrep ve yelkovandan oluşan saat, zamanı ölçmeye yarayan alettir. İki farklı zaman arasındaki farkı insanlar tarafından oluşturulan ölçüler dahilinde ölçmeyi sağlar. Saatin rakamları arasındaki açılar 30 derecedir. Böylece, saat tam 6 ilen akreple yelkovan arasındaki açının 180 olduğu söylenebilir.