Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. bölüm izle - EDHO son bölüm izle 12.02.2019 23:42

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 124.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124.bölümde heyecan yine doruktaydı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124.yeni bölümü takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.



İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.