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  • 13.02.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 15:04

'da müdürüne silahlı saldırı

Kağıthane'de bir nın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Olay, Kağıthane'nin 'nde bulunan bir şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bankaya gelen bir kişi, bankanın Şube Müdürü Adem Erdoğan ile tartışmaya başladı ve tartışmanın ardından da yanında taşıdığı silahla bacağına ateş etti.

Olayın ardından saldırgan etrafa ateş ederek kaçtı. Sağ bacağından yaralanan Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Banka çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri banka içinde ve dışında delil incelemesi yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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