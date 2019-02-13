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  • 13.02.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 17:40

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümden çok konuşulan sahneler! son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümde yer yerinden oynadı. izleyicileri gün boyunca son bölümden dört sahneyi konuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde İlyas, Ömür ve Hızır karakterleri geceye damga vurdu. Masanın yeni üyesi olan Façalılar ile Çakırbeyliler'in arasında gelecek bölümde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün en çok konuşulan sahnesi, EDHO'ya yeni katılan karakter Ömür ile İlyas Çakırbeyli arasındaki diyalog oldu. Façalılar'ın kardeşi Ömür Façalı, abisi Behzat'ı öldürmeye gelen İlyas'ın önüne geçerek, "Ya önce beni öldür ya da bir büyüklük yap bacısının gözünün önünde hasmını öldürme, benim de sana bir can borcum olsun!" sözleriyle kafa tutması gün boyunca konuşulan ilk sahne oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜM FULL İZLE

kalan karakter 1000

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