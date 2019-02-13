Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün en çok konuşulan sahnesi, EDHO'ya yeni katılan karakter Ömür ile İlyas Çakırbeyli arasındaki diyalog oldu. Façalılar'ın kardeşi Ömür Façalı, abisi Behzat'ı öldürmeye gelen İlyas'ın önüne geçerek, "Ya önce beni öldür ya da bir büyüklük yap bacısının gözünün önünde hasmını öldürme, benim de sana bir can borcum olsun!" sözleriyle kafa tutması gün boyunca konuşulan ilk sahne oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜM FULL İZLE