



Diriliş Ertuğrul bu akşam da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ertuğrul Bey'in Alıncak ve Beybolat Bey ile nasıl karşılaşacağı, hangi olayların gerçekleşeceği heyecanla beklenmeye başladı.

Peki Osman kurtulacak mı? İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 135. bölümünde yaşanacaklar…



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 135. BÖLÜM FRAGMANI