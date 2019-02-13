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  • 13.02.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 14:26

135. bölümde Dragos’un yeni hedefi merak ediliyor!

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi bu akşam yine heyecanla izlenecek. Her bölümünde gerilimli sahnelerin yaşandığı Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman’ın akıbetinin ne olacağı merak konusu… Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Diriliş Ertuğrul’da sular durulmuyor.



Diriliş Ertuğrul bu akşam da izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ertuğrul Bey'in Alıncak ve Beybolat Bey ile nasıl karşılaşacağı, hangi olayların gerçekleşeceği heyecanla beklenmeye başladı.

Peki Osman kurtulacak mı? İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 135. bölümünde yaşanacaklar…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 135. BÖLÜM FRAGMANI

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