Sen Anlat Karadeniz’de Vedat’ın acımasız planı ne olacak?

Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Yine izleyicileri ekrana kilitleyecek olan Sen Anlat Karadeniz dizisi nefesleri kesecek. Her hafta heyecanla takip edilen dizide sevenler bir türlü kavuşamıyor. Peki yeni bölümde neler olacak?



SEN ANLAT KARADENİZ 40. BÖLÜM FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Senden kaçan birini bulmak zordur..."



Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.



SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.