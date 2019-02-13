Birçok kişinin beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü geldi. Aldığı hediyenin üzerine bir söz yazmak isteyenler ya da kısa mesajla sevgilisine, eşine ya da arkadaşına söz atmak isteyen insanlar şimdiden 14 Şubat Sevgililer Günü komik sözleri ve mesajları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Biz de birbirinden dikkat çeken söz ve mesajları sizin için derledik. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü komik sözleri ve mesajları...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KISA MESAJLARI

14 Şubat Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma'daki Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanmaktadır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentin Günü olarak da bilinmektedir. İşte Sevgililer Günü'ne ait sözler ve mesajlar...

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı bu yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

SEVGİLİLER GÜNÜ KOMİK MESAJLAR

SevgiIiIer günü hediyeme sevgiIi aImam Iazım. SevgiIiIer günü var da yaInızIar günü niye yok?

Biz daha kaIabaIığız bence. Kasım'da aşk başkaysa; sevgiIiIer günü neden Şubat'ta?

14 Şubat'ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değiI bana hediye aIın.

SevgiIiIer günü geIse de, üzerine bir soğuk su içsek.

Duydun mu sevgiIiIer günüymüş. Niye ki artık gençIer günIük mü seviyorlarmış?

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O haIde 14 Şubat emekIiIer günüdür bence.

SevgiIiIer günü yakIaşıyormuş. MiIIette bir teIaş, bir heyecan. YaInızIığın en büyük avantajı bu işte. Kafan rahat.

14 Şubat yakIaşıyor ne para var ne puI ne yapacağım derken akIıma geIdi, zaten benim sevgiIim yok. En iyi kaIkıp çay koyayım.