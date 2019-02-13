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Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, Nefes'i ve oğlu Yiğit'i bulabilecek mi? Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde annesinin kucağında bayıldığını farkeden Yiğit, annesinin öldüğünü sanıyor. Nefes'i bulmak için polislerden kaçan Tahir ise polislerle burun buruna geliyor. Yoğun bakımdan uyanan Vedat, Nefes'in kaçtığını öğrenince peşine düşmeye çalışıyor ancak gücü yetmeyince binbir türlü oyunla Fikret'i ikna etmeye çalışıyor. Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde neler olacağını merak ediyorsanız, Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölüm canlı izleyebilirsiniz...



