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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 22:32

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Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde Nefes, Yiğit'in kucağında bayılırken Tahir de polislerle burun buruna geliyor. İki aşığın kavuşamama hikayesinde bugün yüzler gülecek mi? Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde Vedat yine kötülük yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Kaleli ailesini bu kez nasıl bir sürpriz bekliyor merak ediyorsanız, yin...

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir, Nefes'i ve oğlu Yiğit'i bulabilecek mi? Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde annesinin kucağında bayıldığını farkeden Yiğit, annesinin öldüğünü sanıyor. Nefes'i bulmak için polislerden kaçan Tahir ise polislerle burun buruna geliyor. Yoğun bakımdan uyanan Vedat, Nefes'in kaçtığını öğrenince peşine düşmeye çalışıyor ancak gücü yetmeyince binbir türlü oyunla Fikret'i ikna etmeye çalışıyor. Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 40. yeni bölümde neler olacağını merak ediyorsanız, yebilirsiniz...

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