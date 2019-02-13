Resimli Sevgililer Günü mesajları! En güzel ve yeni 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri
Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Yarın kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sosal medyada paylaşılabilecek en yeni güzel ve resimli Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde derledik. İşte sevgilinize jest olarak gönderebileceğiniz en güzel resimli Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...
Sevgililer Günü yarın heyecanla kutlanacak. arın imkanı olan sevgililer bir araya gelecek, imkanı olmayanlar da uzaktan hediyeleşerek kutlayacaklar. Öte yandan sevgilisine güzel bir mesaj ile jest yapmak isteyenler internet üzerinden aramalarını sürdürüyor. Bu güne özel en yeni resimli mesajları haberimizde derledik. İşte resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla ve küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!
İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
14 Şubat Sevgililer Günü, Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sevgim hep seninle. Seni çok özledim.. Mutlu yıllar..
Eskiler der ki; Her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim sende bitti. En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.
Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.
Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!
Güller anlatsın sana olan aşkımı, güller anlatsın yansızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.
Beyaz bir güvercin yolluyorum sana! Kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat hayatım..
Sevgilim, karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni çok seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.