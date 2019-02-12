Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Hadi bu akşam 20:30'da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL! Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Güncel Popüler'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 12 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (12 ŞUBAT 2019)
Soru: Fizy Güncel Popüler listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?
Cevap: GÖKSEL - BU DA GEÇER
GÖKSEL - BU DA GEÇER SÖZLERİ
Bu da geçecek biliyorum ah
Kara güneşten gün doğacak
Kırılınca kör kapılar
Bu taşlarda güller açacak
Ben beni bende bir bulsam
Ne eksik ne fazla öyle tamam
Kendi kendimle de mutluysam
Bir aşkla bin defa avunamam
Bela mısın dünya her şeyimi alsan da
Ben buradayım bil ki iki elim yakanda
Bela mısın dünya neşemizi çalsan da
Biz buradayız bil ki düşmüyoruz yakandan
Bela mısın dünya
Çok yorgunum dünya
Kırdın bizi dünya
Çok yorgunuz dünya
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