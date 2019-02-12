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  • 12.02.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 16:48

ipucu sorusu: Güncel Popüler listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir? 12 Şubat

ipucu sorusu yayınlandı. Yarışma bugün 30 bin TL ödülü ile 20.30'da başlayacak. İpucu sorusu ise 'den geliyor. Peki, ndeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir? İşte 12 Şubat sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Hadi bu akşam 20:30'da! Ödül katkılarıyla 30.000TL! Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Güncel Popüler'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 12 Şubat sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (12 ŞUBAT 2019)

Soru: ndeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Cevap: GÖKSEL - BU DA GEÇER

GÖKSEL - BU DA GEÇER SÖZLERİ

Bu da geçecek biliyorum ah
Kara güneşten gün doğacak
Kırılınca kör kapılar
Bu taşlarda güller açacak

Ben beni bende bir bulsam
Ne eksik ne fazla öyle tamam
Kendi kendimle de mutluysam
Bir aşkla bin defa avunamam

Bela mısın dünya her şeyimi alsan da
Ben buradayım bil ki iki elim yakanda
Bela mısın dünya neşemizi çalsan da
Biz buradayız bil ki düşmüyoruz yakandan

Bela mısın dünya
Çok yorgunum dünya
Kırdın bizi dünya
Çok yorgunuz dünya

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