Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi Instagram hesabından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Hadi bu akşam 20:30'da! Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL! Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Güncel Popüler'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 12 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (12 ŞUBAT 2019)

Soru: Fizy Güncel Popüler listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Cevap: GÖKSEL - BU DA GEÇER

GÖKSEL - BU DA GEÇER SÖZLERİ

Bu da geçecek biliyorum ah

Kara güneşten gün doğacak

Kırılınca kör kapılar

Bu taşlarda güller açacak

Ben beni bende bir bulsam

Ne eksik ne fazla öyle tamam

Kendi kendimle de mutluysam

Bir aşkla bin defa avunamam

Bela mısın dünya her şeyimi alsan da

Ben buradayım bil ki iki elim yakanda

Bela mısın dünya neşemizi çalsan da

Biz buradayız bil ki düşmüyoruz yakandan

Bela mısın dünya

Çok yorgunum dünya

Kırdın bizi dünya

Çok yorgunuz dünya