1001 gül çılgınlığı

Sevgililer Günü yaklaşırken; çiçekçilerde hareketlilik başladı. 2.5 milyar liralık çiçek satışı yapılması beklenen Sevgililer Günü'nün gözdesi parası olanlar için 10 bin liraya mal olan 1001 gül buketi.... Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı İsmail Başaran, Sevgililer Günü için alınan toplam hediyelerin en az yüzde 25'ini çiçeklerin oluşturduğunu belirtti. İsmail Başaran, bir adet gülün 10 liradan başladığını, çiçek buketlerinin ise 20 liradan başlayıp 100 liraya kadar çıkabildiği bilgisini verdi. Ancak farklı isteklerin de geldiğini belirten İsmail Başaran, şunları kaydetti: "Mesela 1001 gül yaptırmak moda. 1001 gül buketi 10 bin liraya mal oluyor. Bunun dışında sevdiğinin isminin baş harfleriyle oluşturulmuş kutu çiçeklerle farklı konseptler talep edilebiliyor. Hediye alınan kişinin isminin her bir harfi için bir kutu çiçek hazırlanıyor ve bu kutular açıldığında isim ortaya çıkıyor."
TWITTER YORUMLARI:
● Adam sevdiğine 1001 gül almış, neymiş fedakar sevgiliymiş. Çeyiz için beyaz eşyaları düzerim o parayla.
● 1001 gül alsam 10 tanesini eşe dosta dağıtır, gerisini kurumadan satarım.
● 1001 gül yerine 600 tane alırım. Oturup saymaz herhalde. Sayarsa 'Bana güvenmiyor musun' diye kavga çıkarırım.
● Parayı 1001 güle yatıranı 'enayi' diye terk ederim.
TWITTER YORUMLARI:
● Adam sevdiğine 1001 gül almış, neymiş fedakar sevgiliymiş. Çeyiz için beyaz eşyaları düzerim o parayla.
● 1001 gül alsam 10 tanesini eşe dosta dağıtır, gerisini kurumadan satarım.
● 1001 gül yerine 600 tane alırım. Oturup saymaz herhalde. Sayarsa 'Bana güvenmiyor musun' diye kavga çıkarırım.
● Parayı 1001 güle yatıranı 'enayi' diye terk ederim.
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