İhmaller zinciri, genç adamın hayatını kararttı. İzmir'de yaşayan tornacı Sevdet Vatansever, şiddetli baş ağrısı nedeniyle 2016'da özel bir hastanenin kapısını çaldı. Doktor M.U. tarafından sinüzit teşhisi konularak ameliyata alındı. Operasyondan sonra şikayetleri bir türlü geçmeyen Vatansever, hastane ile ev arasında mekik dokumaya başladı. Burnundan sürekli akıntı gelen ve alerji teşhisi konulan talihsiz adam, ağrı kesicilere mahkum kaldı. Beyin cerrahına gittiğinde ise beyin duvarında 1 TL'lik metal para büyüklüğünde delik olduğu, buradan beyin omurilik sıvısının aktığı, rahatsızlıklarının da bundan kaynaklandığı ortaya çıktı. İki kez beyin ameliyatı geçiren Vatansever, son gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde fenalaştı. Menenjit geçirdiği belirlenen ve komaya giren genç adam, yoğun bakıma alındı. Yeliz Vatansever, "Eşim yaşadığı acılara dayanamadı. Şimdi tek istediğimiz onun hayatta kalması" açıklamasını yaptı.
110 BIN LIRA TAZMINAT ISTIYOR
Basit bir ameliyatın ardından eşinin ölüm döşeğine geldiğini söyleyen Yeliz Vatansever, doktor hakkında 110 bin liralık tazminat davası açtı.
110 BIN LIRA TAZMINAT ISTIYOR
Basit bir ameliyatın ardından eşinin ölüm döşeğine geldiğini söyleyen Yeliz Vatansever, doktor hakkında 110 bin liralık tazminat davası açtı.
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