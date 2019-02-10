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  • 10.02.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 10.02.2019 22:29

Üniversite binası çıkan da zarar gördü

'nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan da büyük çapta zarar gördü.

Üniversite binasında korkutan yangın

Uluborlu ilçesine bağlı Zincirli Mahallesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu'na (MYO) ait tek katlı binada saat 18.30 sıralarında çıktı. Büyüyen alevler bir anda tüm binayı sardı. Uluborlu Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın uzun uğraşı sonucu söndürüldü.

Yapıldığı ilk yıllarda İsmet Paşa İlkokulu olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne devredilen binanın bir süredir boş olduğu belirtildi. Binada büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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