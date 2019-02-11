Tüm hastalıkların ilacı doğada saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, sağlıklı bir hayat için sebze ve meyve tüketmek gerektiğini vurguladı. Kemikleri güçlendiren sütün, bağırsakları da koruduğunu anlattı. Mutfakta bulunan her besinin bir faydası olduğunu aktaran Prof. Dr. Schwarcz, Takvim okuyucularıyla şu bilgileri paylaştı:
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