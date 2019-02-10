Hayatı tehdit eden solunum yolu hastalıklarından KOAH, ihmale gelmiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, 40 yaş üstü her 5 kişide bu hastalığın görüldüğünü söylüyor. Hastalara düzenli yürüyüş yapılmasını öneriyor. "3 aylık yürüyüşler bile KOAH'ta yüzde 3 ila 10 arasında iyileşme sağlar. Hastalarımıza sağlıklı nefesler için her gün bir adım daha fazla yürüyün diyoruz" diyor.
- Yaşam
- 10.02.2019
- Gazete
KOAH’ı adım adım yenin
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