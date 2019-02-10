Bugünkü
Takvim

’ı adım adım yenin

KOAH’ı adım adım yenin
Hayatı tehdit eden solunum yolu hastalıklarından KOAH, ihmale gelmiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Çağlayan, 40 yaş üstü her 5 kişide bu hastalığın görüldüğünü söylüyor. Hastalara düzenli yürüyüş yapılmasını öneriyor. "3 aylık yürüyüşler bile KOAH'ta yüzde 3 ila 10 arasında iyileşme sağlar. Hastalarımıza lı nefesler için her gün bir adım daha fazla yürüyün diyoruz" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKOAH’ı adım adım yenin
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri