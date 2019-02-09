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  • 09.02.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 22:06

, 'da konser verdi

Piyanist ve besteci , 'da konser verdi.

Fazıl Say, Trabzon'da konser verdi

Say, 'ndeki konserde kendisine ait ''"nın yanı sıra Frederic Chopin'in ''3 Noktürn'' ve 'ın ''Mi Minör'' isimli eserlerini seslendirdi.

Konserde "Truva Sonatı" üzerine düşüncelerini paylaşan , 10 bölümden oluşan eserinde yer alan her sonatın farklı bir karakteri temsil ettiğini söyledi.

Çok sayıda klasik müzikseverin izlediği konser, yaklaşık 80 dakika sürdü.

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