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  • Son Güncelleme: 10.02.2019 07:20

Son dakika: Meteoroloji'den ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava nasıl olacak? 10 Şubat 2019 hava durumu

Haftanın son gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Hafta sonu plan yapan birçok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte 10 Şubat 2019 Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...

Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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