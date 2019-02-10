Vücudun ikinci beyni olan bağırsakların düzenli çalışmaması, sindirim sorunlarını beraberinde getiriyor. Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakların da tıpkı beyin gibi Alzheimer olabileceğini ve sindirimi unutabileceğini açıklıyor. "Bağırsak Alzheimer'ı olan kişi sindirimi unuttuğu için şişmanlıyor. Sürekli tek tip beslenirseniz bağırsaklarınız yediklerinize fazlaca alışır ve aktif çalışması azalır. Hal böyle olunca da birçok yediğiniz yiyeceği sindiremeyiz. Zeytinyağlılar, kuru baklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar ile tencere yemekleri gibi sağlıklı yemeklerden yiyin, tek tip beslenmeyin. Unutkan bağırsaklardan kurtulmak için çeşit çeşit sağlıklı yiyin" bilgisini veriyor.
- Yaşam
- 10.02.2019
- Gazete
Bağırsaklar da unutur
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