Müge Anlı canlı yayında 52 yaşındaki Abdullah Gazi Kocabıyık hakkında akılalmaz iddialar ortaya atılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, damadını öldürtmek için parayla adam tutan Abdullah Gazi Kocabıyık'ın kaybı araştırılıyor. Müge Anlı canlı yayında ailenin anlattıkları herkesi şok edecek. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, 8 Şubat Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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