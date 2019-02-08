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  • 08.02.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 10:21

canlı yayınında Akbıyık hakkında korkunç iddialar: Damadımı vurdurtacağım! 8 Şubat

canlı yayınında 18 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Akbıyık hakkında korkunç iddialar ortaya atılıyor. Afyon'da yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Gazi Kocabıyık'ın damadını vurdurtmak için parayla adam tuttuğu ve sonra ortadan kaybolduğu söyleniyor. ında Kocabıyık'ın ailesi neler anlatacak merak ediyorsanız Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

canlı yayında 52 yaşındaki Kocabıyık hakkında akılalmaz iddialar ortaya atılıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, damadını öldürtmek için parayla adam tutan Abdullah Gazi Kocabıyık'ın kaybı araştırılıyor. Müge Anlı canlı yayında ailenin anlattıkları herkesi şok edecek. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, ı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

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