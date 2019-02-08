Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz sayısız medeniyetlerin bıraktığı sıra dışı eserlerle doludur. Bunlardan bir tanesi vardır ki, Karadeniz'in muhteşem doğasında denizden 750 metre yüksekte tüm ihtişamıyla yükselir. Bugünkü ipucumuz tam da bu eserle ilgili.🏰 Rize'deki Fırtına Deresi'nin batı yamaçları üzerinde bulunan ve muhteşem konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?" denildi. İşte 8 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (8 ŞUBAT 2019)

Soru: Rize'deki Fırtına Deresi'nin batı yamaçları üzerinde bulunan kalenin adı nedir?

Cevap: ZİLKALE

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