Müge Anlı canlı yayınında bugün farklı bir konu ele alındı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün küçük bir misafir geldi. Müge Anlı, 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı ve 8 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında "Buraya hep derdi olanlar geliyor. Duman'ın da bir derdi var." diyerek bir köpeğin nasıl haczedilebileceği konusunu ekranlara taşıdı.
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