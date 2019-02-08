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  • 08.02.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 12:32

canlı yayınında sevimli misafir! Müge Anlı 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı! 8 Şubat

canlı yayınında küçük bir misafir vardı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün farklı bir konu gündeme geldi. İstanbul Bakırköy’de 1 Şubat günü, bir iş adamına borçları nedeniyle haciz geldi. İş yerinde bulunan köpeği Duman, haczedildi. Müge Anlı “Buraya hep derdi olanlar geliyor. Duman’ın da bir derdi var.” diyerek bir köpeğin nasıl haczedilebileceği konusunu ekranlara taşıdı. İşte 8 Şubat da yaşananlar...

Müge Anlı canlı yayınında bugün farklı bir konu ele alındı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün küçük bir misafir geldi. Müge Anlı, 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı ve 8 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında "Buraya hep derdi olanlar geliyor. Duman'ın da bir derdi var." diyerek bir köpeğin nasıl haczedilebileceği konusunu ekranlara taşıdı.

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