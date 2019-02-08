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  • 08.02.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 10:31

cuma saati! 8 Şubat İstanbul'da cuma namazı vakti kaçta?

cuma vakti... İstanbul'da bugün kılınacak cuma namazı öncesi camiler hazırlandı. İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma gününde kılınan Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak? İşte 8 Şubat İstanbul cuma namazı saati....

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma saati, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Cuma namazı, her cuma günü öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan farz namazdır. Bu özel günde Müslümanlar, temiz kıyafetlerini giyer, güzel kokular sürünür ve Cuma namazı öncesi okunan hutbeyi dinlemek için camiye koşarlar. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Şubat İstanbul cuma vakti...

İSTANBUL CUMA SAATİ (8 ŞUBAT 2019)

İstanbul cuma saati: 13.23

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