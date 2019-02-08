İstanbul cuma saati, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Cuma namazı, her cuma günü öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan farz namazdır. Bu özel günde Müslümanlar, temiz kıyafetlerini giyer, güzel kokular sürünür ve Cuma namazı öncesi okunan hutbeyi dinlemek için camiye koşarlar. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Şubat İstanbul cuma vakti...

İSTANBUL CUMA SAATİ (8 ŞUBAT 2019)

İstanbul cuma saati: 13.23

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN