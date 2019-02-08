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  • 08.02.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 10:31

20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV’nin sevilen dizisi dün akşam ekrana geldi. Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen, izlenme rekoru kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler yaşandı? Konukta sesler yükselirken, Yılmaz ile Fekeli gitgide amaçlarına ulaşmaya başladı.



Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü heyecanla izlendi. Son bölüme damga vuran sahnelerden biri Sait'in vurulmasıydı, peki vuran kişi kimdi? Sait yaşayacak mı? İşte merak edilenler…

Son bölümden hemen sonra Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı. Fragman henüz yayınlanmadı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. BÖLÜM İZLE

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