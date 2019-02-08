Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü heyecanla izlendi. Son bölüme damga vuran sahnelerden biri Sait'in vurulmasıydı, peki vuran kişi kimdi? Sait yaşayacak mı? İşte merak edilenler…Son bölümden hemen sonra Bir Zamanlar Çukurova 20. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı. Fragman henüz yayınlanmadı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.