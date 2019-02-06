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için kan merkezlerine akın ediyor

Lösemi hastası minik Öykü için, akın akın kan merkezine koşuyor. Birçok ünlü de, sosyal medya hesaplarından Öykü için ilik örneği çağrısı yaptı.

Öykü seferberliği
Güzeller güzeli Öykü Arin'i kurtarmak için ayakta... Kasım ayından bu yana löseminin nadir görülen türü olan Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile mücadele eden ve 'da tedavi gören 3.5 yaşındaki için Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar kan örneği vermeye başladı. Hastalığın görülme sıklığı 1 milyon kişide 1-9. Tek kurtuluşu ise uygun bir donörden yüzde 100 uyumlu ilik nakli olması gerekirken, dünyada kemik iliği bilgi larında kayıtlı 32 milyon insandan hiçbiri 'in dokusuna uymadı.



Öykü için 'da yüzde 70 uyumlu olduğu tespit edilen donörün verilerinin diğer testlerde uyumsuz çıktığını belirten anne Eylem Yazıcı, kök hücre bağışının yapılması için birçok şehirde çalıştıklarını ancak ulaşamadıkları yerler olduğunu söyledi. Perihan Savaş, Özge Özpirinçci, Feridun Düzağaç, , ve Güven Kıraç gibi birçok ünlü de Öykü için sosyal paylaşım sitelerinden bağış yaptı. Son olarak dün ve 'den de yüzlerce kişi Öykü için ilik örneği verdi.




Amasya ve Hakkari'de vatandaşlar Öykü için kan bankalarına gidip örnek verdi.

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