Güzeller güzeli Öykü Arin'i kurtarmak için Türkiye ayakta... Kasım ayından bu yana löseminin nadir görülen türü olan Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile mücadele eden ve Antalya'da tedavi gören 3.5 yaşındaki için Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar kan örneği vermeye başladı. Hastalığın görülme sıklığı 1 milyon kişide 1-9. Tek kurtuluşu ise uygun bir donörden yüzde 100 uyumlu ilik nakli olması gerekirken, dünyada kemik iliği bilgi bankalarında kayıtlı 32 milyon insandan hiçbiri Öykü Arin'in dokusuna uymadı.
Öykü için Brezilya'da yüzde 70 uyumlu olduğu tespit edilen donörün verilerinin diğer testlerde uyumsuz çıktığını belirten anne Eylem Yazıcı, kök hücre bağışının yapılması için birçok şehirde çalıştıklarını ancak ulaşamadıkları yerler olduğunu söyledi. Perihan Savaş, Özge Özpirinçci, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi birçok ünlü de Öykü için sosyal paylaşım sitelerinden bağış yaptı. Son olarak dün Amasya ve Hakkari'den de yüzlerce kişi Öykü için ilik örneği verdi.
Amasya ve Hakkari'de vatandaşlar Öykü için kan bankalarına gidip örnek verdi.
Öykü için Brezilya'da yüzde 70 uyumlu olduğu tespit edilen donörün verilerinin diğer testlerde uyumsuz çıktığını belirten anne Eylem Yazıcı, kök hücre bağışının yapılması için birçok şehirde çalıştıklarını ancak ulaşamadıkları yerler olduğunu söyledi. Perihan Savaş, Özge Özpirinçci, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi birçok ünlü de Öykü için sosyal paylaşım sitelerinden bağış yaptı. Son olarak dün Amasya ve Hakkari'den de yüzlerce kişi Öykü için ilik örneği verdi.
Amasya ve Hakkari'de vatandaşlar Öykü için kan bankalarına gidip örnek verdi.
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