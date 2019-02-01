İy'ilik' sırası

Türkiye, 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'yı yaşatmak için seferberlik ilan etti. İzmir'de yaşayan Öykü, geçen Kasım ayında lösemiye yakalandığını öğrendi. İyileşmesi için tek çare ilik nakliydi. Doktorlar, "2 ay içinde ilik nakli olması şart" dedi. Türkiye genelinde ve 12 ülkede Öykü için kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Ancak şimdiye kadar iyi haber gelmedi.
Cezaevlerinde yatan mahkumlar da Öykü için harekete geçti. Donör olmak isteyen mahkumlar, TAKVİM'e yüzlerce mektup gönderdi. TAKVİM, mahkumların sesine kulak verdi. Bakanlık, Öykü için cezaevlerinde de kampanya başlatılması için onay verdi.
Minik Öykü'yü yaşatma mücadelesi hız kesmedi. 76 ilde kampanya düzenlenerek "Öykü ve onun gibi lösemili çocuklara umut olalım" mesajı verildi. Son olarak Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde ilik nakli olmayı bekleyen Öykü ve diğer hasta çocuklar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi. Gönüllüler, yağışlı havaya aldırmadan uzun kuyruklar oluşturarak sırada bekledi. Yüzlerce kişinin Öykü için kan bağışında bulunduğu bildirildi.
GÜZELLİK 'SAÇ'TILAR
Afyonkarahisar'da özel bir kolejde tarih öğretmeni olan Çiğdem Akan ve öğrencileri lösemili çocuklara peruk yapılması için kolları sıvadı. Öğretmen ve öğrencileri, önce saçlarını uzattı. Ardından kestirdikleri saçlarını peruk yapılması için bağışladı. Öğretmen Akan, "Hasta çocuklarımız için bir mutluluk yaratmak istedik" ifadelerini kullandı.
Öykü için 76 ilde ve 12 ülkede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ayvalık, Eskişehir, İzmir, Balıkesir ve diğer kentlerden 'Öykü'yü kurtaralım' mesajları yankılandı. Türkiye genelindeki kan bağışı kampanyasında yüzlerce kişi, Öykü ve nakil bekleyen diğer çocuklar için kök hücre bağışladı.
Cezaevlerinde yatan mahkumlar da Öykü için harekete geçti. Donör olmak isteyen mahkumlar, TAKVİM'e yüzlerce mektup gönderdi. TAKVİM, mahkumların sesine kulak verdi. Bakanlık, Öykü için cezaevlerinde de kampanya başlatılması için onay verdi.
Minik Öykü'yü yaşatma mücadelesi hız kesmedi. 76 ilde kampanya düzenlenerek "Öykü ve onun gibi lösemili çocuklara umut olalım" mesajı verildi. Son olarak Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde ilik nakli olmayı bekleyen Öykü ve diğer hasta çocuklar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi. Gönüllüler, yağışlı havaya aldırmadan uzun kuyruklar oluşturarak sırada bekledi. Yüzlerce kişinin Öykü için kan bağışında bulunduğu bildirildi.
GÜZELLİK 'SAÇ'TILAR
Afyonkarahisar'da özel bir kolejde tarih öğretmeni olan Çiğdem Akan ve öğrencileri lösemili çocuklara peruk yapılması için kolları sıvadı. Öğretmen ve öğrencileri, önce saçlarını uzattı. Ardından kestirdikleri saçlarını peruk yapılması için bağışladı. Öğretmen Akan, "Hasta çocuklarımız için bir mutluluk yaratmak istedik" ifadelerini kullandı.
Öykü için 76 ilde ve 12 ülkede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ayvalık, Eskişehir, İzmir, Balıkesir ve diğer kentlerden 'Öykü'yü kurtaralım' mesajları yankılandı. Türkiye genelindeki kan bağışı kampanyasında yüzlerce kişi, Öykü ve nakil bekleyen diğer çocuklar için kök hücre bağışladı.
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