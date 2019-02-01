Bugünkü
Takvim

İy'ilik' sırası | Öykü Arin Yazıcı için seferber oldu

Lösemi hastası Öykü’nün tek çaresi ydi. , seferberlik ilan etti. Mahkumlar ‘Biz de donör olmak istiyoruz’ dedi. Yurdun dört bir yanında kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Vatandaşlar, hasta çocuğa umut olmak için sıraya dizildi.

İy'ilik' sırası
, 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'yı yaşatmak için seferberlik ilan etti. İzmir'de yaşayan Öykü, geçen Kasım ayında lösemiye yakalandığını öğrendi. İyileşmesi için tek çare ydi. Doktorlar, "2 ay içinde ilik nakli olması şart" dedi. Türkiye genelinde ve 12 ülkede Öykü için kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Ancak şimdiye kadar iyi haber gelmedi.



Cezaevlerinde yatan mahkumlar da Öykü için harekete geçti. Donör olmak isteyen mahkumlar, TAKVİM'e yüzlerce mektup gönderdi. TAKVİM, mahkumların sesine kulak verdi. Bakanlık, Öykü için cezaevlerinde de kampanya başlatılması için onay verdi.



Minik Öykü'yü yaşatma mücadelesi hız kesmedi. 76 ilde kampanya düzenlenerek "Öykü ve onun gibi umut olalım" mesajı verildi. Son olarak 'in Ayvalık İlçesi'nde ilik nakli olmayı bekleyen Öykü ve diğer hasta çocuklar için ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi. Gönüllüler, yağışlı havaya aldırmadan uzun kuyruklar oluşturarak sırada bekledi. Yüzlerce kişinin Öykü için kan bağışında bulunduğu bildirildi.



GÜZELLİK 'SAÇ'TILAR
Afyonkarahisar'da özel bir kolejde tarih öğretmeni olan Çiğdem Akan ve öğrencileri lösemili çocuklara peruk yapılması için kolları sıvadı. Öğretmen ve öğrencileri, önce saçlarını uzattı. Ardından kestirdikleri saçlarını peruk yapılması için bağışladı. Öğretmen Akan, "Hasta çocuklarımız için bir mutluluk yaratmak istedik" ifadelerini kullandı.
Öykü için 76 ilde ve 12 ülkede kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ayvalık, , İzmir, Balıkesir ve diğer kentlerden 'Öykü'yü kurtaralım' mesajları yankılandı. Türkiye genelindeki kan bağışı kampanyasında yüzlerce kişi, Öykü ve nakil bekleyen diğer çocuklar için kök hücre bağışladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİy'ilik' sırası | Türkiye Öykü Arin Yazıcı için seferber oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri