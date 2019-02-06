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  • 06.02.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 10:37

canlı yayınında cinayeti hakkında korkunç gerçekler! 6 Şubat Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında 48 yaşındaki hakkında ilginç iddialarda bulunulacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 yıl önce aniden ortadan kaybolan Adem Kara'nın akıbeti araştırılıyor. Korkunç cinayetle ilgili Adem Kara'nın ailesi kimlerden ve neden şüpheleniyor? Adem Kara, öldürülüp su kuyusuna mı atıldı? 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında neler olup bittiğini merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

canlı yayınında cinayeti hakkında korkunç gerçekler ortaya çıkıyor. Merak edenler 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilirler...

ATV CANLI YAYIN

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