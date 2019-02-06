Son dakika: TEM'de TIR devrildi!

Tem Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü girişinde bir TIR, bariyerlere çarptı.
TIR BARİYERLERE ÇARPTI
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
TEM Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğü girişinde bir TIR, bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
TIR DEVRİLDİ
Öte yandan İzmit'te, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, devrildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
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