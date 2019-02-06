Müge Anlı ve ekibi bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında 16 yıl sonra birbirine kavuşan anne - oğul, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Hatice Gümüşsuyu olup bitenleri anlatırken, oğlu Kerem annesini öpmekten kendini alıkoyamadı. İşte 6 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşanan kavuşma anı...
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