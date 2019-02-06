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  • 06.02.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 13:25

canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! İşte 'in 16 yıldır görmediği annesiyle kavuşma anı! 6 Şubat

son bölümde , 16 yıldır görmediği annesi 'na kavuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün, 20 yaşındaki Kerem Öztekin hiç görmediği annesi Hatice Gümüşsuyu’nu bulmak için Antalya’dan geldi. 6 Şubat ında ise anne - oğul ilk kez kucaklaştı. Hatice Hanım ve Kerem Bey'in kavuşma anı izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte 6 Şubat de yaşananlar...

Müge Anlı ve ekibi bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında 16 yıl sonra birbirine kavuşan anne - oğul, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Hatice Gümüşsuyu olup bitenleri anlatırken, oğlu Kerem annesini öpmekten kendini alıkoyamadı. İşte 6 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşanan kavuşma anı...

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