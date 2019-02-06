Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Yapılan paylaşımda ipucu sorusu olarak içecek soruldu. Bu içecek hem yaz hem de kış aylarında sıkça tüketilir. Genellikle yaz aylarında tercih edilen bu içecek kuru meyvelerin şekerli suyla kaynatılması sonucu elde edilir. Hemen hemen her evde tüketilen bu içeceğin ismi ipucu sorusunda soruldu. Peki, kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir? İşte 6 Şubat Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (6 ŞUBAT 2019)

Soru: Kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?

Cevap: HOŞAF

Komposto ya da hoşaf, meyvelerin şekerli su ile kaynatılması şeklinde hazırlanan bir tatlı türüdür. Kurutulmuş meyve ile yapılanına hoşaf, taze meyve ile yapılanına komposto denir.

Komposto kelimesi Türkçeye İtalyancadan, hoşaf ise Farsçadan girmiştir.

KİVİ KOMPOSTOSU TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta sertlikte kivi

5 su bardağı sıcak su

1 adet limonun suyu

Yarım elma

1 parça damla sakızı

3 kahve fincanı esmerşeker

1-2 dal nane

Kivi Kompostosu Yapılışı

Kivilerin kabuklarını temizleyip, dilimleyin. Suyu tencereye alıp, limon suyu ilave edin. Kivileri ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Yarım elma ve tülbente sarılmış damla sakızı ekleyip, 15-20 dakika daha kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın esmerşeker ve nane ilave edin. Ocaktan alıp, elma ve damla sakızını kompostonun içinden çıkarın. Soğuk olarak servis yapın.

AYVA KOMPOSTUSU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilo ayva

2 diş karanfil

4 su bardağı su

1 çay bardağı şeker

Yapılışı:

Sert çekirdek yatağını çıkarın. 1-2 santim eninde küp küp doğrayın. Küçük bir parça tülbendin içine ayva çekirdeklerini ve karanfili koyun. Tülbendi bohçalayıp pamuklu bir iple bağlayın. Ayvaları 4 su bardağı su, ayva kabuğu ve hazırladığınız bohça ile birlikte tencereye koyun. Ayva yumuşayana kadar, yaklaşık 15 dakika kısık ateşte pişirin. Şekerini ilave edin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ateşten alın. Ayva kabuklarını ve bohçayı içinden çıkarın. Soğutarak servis yapın. Elma, armut gibi taze meyvelerin hoşafları da aynı şekilde yapılır.