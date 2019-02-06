A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi yarın satışa çıkacak. Gıda ürünlerinden züccaciye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden temizlik ürünlerine, züccaciyeden ev eşyalarına, kırtasiye ürünlerinden teknolojiye çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? İşte 7 Şubat 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 ŞUBAT 2019)

Yüz tanıma ve parmak izi okuma özellikli, çift Bluetoothlu, 32GB dahili hafızalı, 8 çekirdek işlemcili, 2 yıl garantili Honor 7C Cep Telefonu 1199 TL. Dahili uydu alıcılı, ücretsiz montaj imkanı ile satışa sunulan Toshiba 49″ Smart Led Tv 2499 TL. Elton 40″ Full HD Smart Uydu Alıcılı Led Tv 1399 TL. GoSmart Kablosuz Bluetooth Hoparlör 39,95 TL. Arzum Ar-695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 109 TL. Arzum Ar-2037 Tost Makinesi 149,95 TL. Arzum Ar-5040 Epilasyon Aleti 69,95 TL. Aprilla Saç Kurutma Makinesi 49,95 TL.

7 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN