A101 aktüel ürünler! 7 Şubat Perşembe indirimleri belli oldu! Güncel aktüel ürünler kataloğu

A101 marketlerin bu hafta satışa çıkaracağı aktüel ürünler yayınlanan katalog ile belli oldu. 7 Şubat'ta müşterilerini bekleyecek olan A101 aktüel ürünleri ile ilgili merak edilenleri derkedik. Peki 7 Şubat 2019 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 7 Şubat Perşembe günü A101 marketlerine gidecek olan müşteriler hangi ürünlerle karşılaşacaklar? İşte A101'in perşembe indirimli ürünler listesi: