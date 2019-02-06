A101 aktüel ürünler! 7 Şubat Perşembe indirimleri belli oldu! Güncel aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 7 Şubat itibarıyla satışa çıkacak olan katalogda teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Toshiba ve Elton marka televizyonların yanı sıra Hono 7c cep telefonu perşembe günü satışa çıkacak. Öte yandan kablosuz bluetooth hoparlör de katalogda yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler yer alacak. İşte 7 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu...
06.02.2019 15:35 - Son Güncelleme: 06.02.2019 15:38
A101 marketlerin bu hafta satışa çıkaracağı aktüel ürünler yayınlanan katalog ile belli oldu. 7 Şubat'ta müşterilerini bekleyecek olan A101 aktüel ürünleri ile ilgili merak edilenleri derkedik. Peki 7 Şubat 2019 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 7 Şubat Perşembe günü A101 marketlerine gidecek olan müşteriler hangi ürünlerle karşılaşacaklar? İşte A101'in perşembe indirimli ürünler listesi:
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