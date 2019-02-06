



İzlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul'da Dragos'un yeni planı merak edilirken, Ertuğrul'un da ailesini kurtarıp kurtaramayacağı merakla bekleniyor. Fragmanlardaki sahnelerden sonra izleyicilerin dizi için geri sayımı da başladı.



Bu akşam ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul, yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ertuğrul ile Moğollar arasında yaşanan savaşın sonucu nasıl olacak?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI