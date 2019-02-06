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  • 06.02.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 15:22

işlemi nasıl yapılır? Nerede, ?

Seçim zamanı yaklaşırken heyecan dolu arayışlara da başlandı. Vatandaşlar merakla nerede oy kullanacaklarını merak ediyor. Peki 2019 yılında işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için "Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım" sorusunun cevabını yayınladı. Resmi internet sitesi üzerinden tüm vatandaşlar YSK seçmen sorgulamasını kolayca yapabiliyor.

NEREDE, HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Oy kullanacağı yeri merak edilen vatandaşlar YSK internet sitesinde büyük bir yoğunluk oluşturuyor.

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