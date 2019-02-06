Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Seçimleri için "Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım" sorusunun cevabını yayınladı. Resmi internet sitesi üzerinden tüm vatandaşlar YSK seçmen sorgulamasını kolayca yapabiliyor.



NEREDE, HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?



Oy kullanacağı yeri merak edilen vatandaşlar YSK internet sitesinde büyük bir yoğunluk oluşturuyor.