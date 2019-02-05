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  • 05.02.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 14:58

39. yeni bölüm 2. fragmanı: Zamansız bir sevdanın zamana yenildiği nerede görülmüş!

yeni bölümde Kaleli ailesi darma dağın oluyor. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz, her Çarşamba olduğu gibi bu Çarşamba akşamı da izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Tahir'in Vedat'ı vurmasıyla savrulan aile toparlanabilecek mi?Yaptığı her şeye rağmen hep Nefes'in yanında olan Tahir, aynı sahiplenmeyi Nefes'ten görebilecek mi? Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde, Tahir'in vurduğu Vedat ölecek mi? Merak edilen soruların tüm cevabı için Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı izleyebilirsiniz...

Sen Anlat Karadeniz'de hüzünlü dakikalar yaşanacak. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Vedat'ı vuran Tahir, geride bıraktığı ailesini düşünürken, Kaleli ailesi darma dağın oluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE - TIKLA

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