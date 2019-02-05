Sen Anlat Karadeniz'de hüzünlü dakikalar yaşanacak. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Vedat'ı vuran Tahir, geride bıraktığı ailesini düşünürken, Kaleli ailesi darma dağın oluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE - TIKLA