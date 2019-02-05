İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüse bugün, Uzunçayır istasyonundan binenler hayatının belki de en garip anlarını yaşadı. Metrobüse astronot kıyafetiyle binen adam şaşkın bakışları üzerine topladı. İşte metrobüse binen o astronot.
İstanbul'da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı.
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