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  • 05.02.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 14:08

Uzunçayır'da e kıyafetiyle binen adam şaşırttı!

'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan e bugün, Uzunçayır istasyonundan binenler hayatının belki de en garip anlarını yaşadı. Metrobüse kıyafetiyle binen adam şaşkın bakışları üzerine topladı. İşte metrobüse binen o astronot.

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