Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm 2. fragman izle

Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölümde Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır. Merak edenler için Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm 2. fragman...
Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm 2. fragman izle05 Şubat 2019, Salı
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