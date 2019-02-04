Söz 68. yeni bölümde Yavuz’un planı ne olacak?

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken ve oldukça beğenilen Söz dizisinde yine gerilim dolu sahneler yaşanacak. Her hafta farklı heyecanlarla izleyici karşısına çıkan dizinin fragmanları yayınlandı. Söz'de bu akşam yaşanacak olan Nazlı ile Ateş karşılaşması merakla bekleniyor. İşte Söz 68. yeni bölümden ipuçları…



SÖZ 68. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Hayatının en zor seçiminin ardından Yavuz kendisini toparlamaya çalışmaktadır. Sevdiklerine ve ülkesine karşı hain planlar içindeki Dragan'dan hesap sormak ve intikam almak için harekete geçer. Dragan ve ona yardımcı olacak kişilerin hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Yavuz'un planı herkesi şoka uğratır.

Orhan'ın tutulduğu güvenli evin Dragan tarafından bulunması harekât merkezinde içeriden bilgi sızıntısı olduğu şüphesine neden olur. Köstebeğin kimliğinin ortaya çıkarılması için bir soruşturma başlatılır ve tüm personel bu soruşturma kapsamında sorgulanır. Sorgulama sırasında Seda'nın hamlesiyle bütün oklar Eylem'e çevrilecektir.

Kurulması planlanan terör devletine dair belgelerin güvenlik güçlerinin eline geçmesi Sami ve ekibini tedirgin eder. Yakayı ele vermenin eşiğindeyken Sami içerdeki köstebek Seda ile irtibata geçip belgelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyler.

Nazlı büyük bir umutla Tim'den gelecek güzel haberi beklerken büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Saatten gelen sinyalin Ateş'e ait olmadığını öğrenince yıkılan Nazlı'nın yolu beklemediği bir anda Ateş ile kesişecektir.